Электромобили в России могут получить зеленые номера

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Номерные знаки зеленого цвета могут выдать всем электромобилям в России, передает РИА Новости.

По информации агентства, инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет" в рамках обсуждения мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров.

Ожидается, что данная мера станет началом масштабной работы по популяризации электрокаров и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым. Для согласования инициатива рабочей группы будет направлена в Минтранс и в МВД РФ.

По всему миру продажи экологичного транспорта ежегодно растут на 50-70%. В России же мода на "зеленый" транспорт пока еще набирает обороты.

Ранее сообщалось, что сервисы такси планируют пересесть на электромобили. Они заманивают водителей таких машин в автопарки, предлагая им особые условия и приятные бонусы.

Однако желающих пока мало. Владельцам электромобилей это не выгодно из-за малого количества зарядных станций и высокой стоимости самих машин.