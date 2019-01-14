Электромобили в России могут получить зеленые номера

Номерные знаки зеленого цвета могут выдать всем электромобилям в России, передает РИА Новости.
По информации агентства, инициатива была одобрена рабочей группой Национальной технологической инициативы "Автонет" в рамках обсуждения мероприятий по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров.
Ожидается, что данная мера станет началом масштабной работы по популяризации электрокаров и позволит сделать экологичный транспорт узнаваемым. Для согласования инициатива рабочей группы будет направлена в Минтранс и в МВД РФ.
По всему миру продажи экологичного транспорта ежегодно растут на 50-70%. В России же мода на "зеленый" транспорт пока еще набирает обороты.
Ранее сообщалось, что сервисы такси планируют пересесть на электромобили. Они заманивают водителей таких машин в автопарки, предлагая им особые условия и приятные бонусы.
Однако желающих пока мало. Владельцам электромобилей это не выгодно из-за малого количества зарядных станций и высокой стоимости самих машин.
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