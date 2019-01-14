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14:40

Минтранс рассмотрит предложение о зеленых номерах электромобилей

транспорт авто власть

14:40

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Фото: depositphotos/welcomia

Минтранс готов рассмотреть предложение о введении в России номерных знаков зеленого цвета. Об этом сообщила пресс-служба министерства, передает ТАСС.

"Предложение будет рассмотрено, как только поступит с обоснованиями", – сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что зеленые номера могут выдать всем электромобилям в России. Инициативу одобрила рабочая группа Национальной технологической инициативы "Автонет".

В Движении автомобилистов России поддержали это предложение, хотя отметили, что сегодня электромобили продолжают оставаться редким транспортным средством на российских дорогах.

"Это правильно, что электромобили будут все больше приживаться в наших условиях. Пока мы далеки от того, чтобы электромобиль стал привычным транспортным средством. Необходимо, чтобы пользователи электромобилей имели такие же возможности для их заправки, как и хозяева обычных транспортных средств", – сказал председатель Движения Виктор Похмелкин в разговоре с RT.

Закрепление механизма выдачи зеленых госномеров планируется в проекте федерального закона о внесении изменений в 283-ФЗ "О государственной регистрации транспортных средств в РФ". В НТИ "Автонет" данное предложение инициировали ФГУП "НАМИ", Фонд "Сколково", Ассоциация Роспецмаш и АО "КРЭТ".

транспорт авто власть

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