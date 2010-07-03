МНПЗ удвоит выпуск керосина после запуска установки "Евро+"

После ввода комбинированной установки по переработке нефти "Евро+" в 2021 году компания "Газпром нефть" сможет в два раза увеличить выпуск керосина на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) и повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60 процентов.
"Мы увеличим свой октановый пул. За счет этого сможем значительно нарастить производство АИ-95, а если на то будет запрос рынка, то и бензина с октановым числом 100", – рассказал в интервью журналу "Газпром" гендиректор "Газпромнефть-МНПЗ" Виталий Зубер.
Зубер также отметил, что сейчас завод удовлетворяет 35-40 процентов спроса столичного региона в топливе.
Ранее сообщалось, что МНПЗ завершил строительство нового автоматизированного терминала для отгрузки топлива. Современные технологии, которые активно внедряют на предприятии, позволяют обеспечить максимальный уровень экологической безопасности.
"Газпром нефть" инвестировала 2,5 миллиарда рублей в создание автоматизированного терминала. Его построили в рамках программы развития МНПЗ, стартовавшей в 2011 году. Новый терминал включает 12 постов и может одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.