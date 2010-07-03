МНПЗ удвоит выпуск керосина после запуска установки "Евро+"

Фото: Стоян Васев

После ввода комбинированной установки по переработке нефти "Евро+" в 2021 году компания "Газпром нефть" сможет в два раза увеличить выпуск керосина на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ) и повысить отбор светлых нефтепродуктов до 60 процентов.

"Мы увеличим свой октановый пул. За счет этого сможем значительно нарастить производство АИ-95, а если на то будет запрос рынка, то и бензина с октановым числом 100", – рассказал в интервью журналу "Газпром" гендиректор "Газпромнефть-МНПЗ" Виталий Зубер.

Зубер также отметил, что сейчас завод удовлетворяет 35-40 процентов спроса столичного региона в топливе.

Ранее сообщалось, что МНПЗ завершил строительство нового автоматизированного терминала для отгрузки топлива. Современные технологии, которые активно внедряют на предприятии, позволяют обеспечить максимальный уровень экологической безопасности.

"Газпром нефть" инвестировала 2,5 миллиарда рублей в создание автоматизированного терминала. Его построили в рамках программы развития МНПЗ, стартовавшей в 2011 году. Новый терминал включает 12 постов и может одновременно отгружать в автоцистерны бензин, дизельное и авиационное топливо.