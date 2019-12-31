Водителям напомнили о штрафах за парковку на местах для инвалидов у ТЦ

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В ГИБДД напомнили о штрафах за парковку на местах для инвалидов у торговых центров. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД России.

В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции провели рейды по местам парковки машин со знаком инвалидности на территории крупных московских ТЦ.

"В ходе мероприятия инспекторами были выявлены семь автомобилей, на которых отсутствовал опознавательный знак "Инвалид", которые были припаркованы в специально отведенных для лиц с ограниченными возможностями местах", – говорится в сообщении.

Так, двое автомобилистов были привлечены к административной ответственности за нарушение правил стоянки на местах, отведенных для инвалидов. Еще четыре машины были эвакуированы на спецстоянку.

Помимо этого, сотрудники ГИБДД побеседовали с водителями и призвали их к соблюдению прав участников дорожного движения с ограниченными возможностями.

Также в ведомстве напомнили, что штраф за парковку на инвалидном месте составляет 5 тысяч рублей.

Ранее было выявлено более 70 нарушений правил парковки на площадках для спецтехники. Жители опасались, что в случае ЧП пожарные или скорая помощь не смогут оставить свой автомобиль в специально отведенном для этого месте.