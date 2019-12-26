Кабмин одобрил введение штрафа за неоплату проезда по платной дороге

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство РФ одобрило введение административного штрафа за неоплату проезда по платной автодороге. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Размер штрафа на данный момент не установлен. По предварительным данным, он составит от 5 до 10 тысяч рублей, а на самостоятельную оплату у нарушителя будет до пяти дней. Полученные за счет штрафов средства будут полностью зачислять в Федеральный дорожный фонд, из которого впоследствии будут ремонтировать трассы.

В правительстве ожидают, что за счет нововведения на платных дорогах можно будет установить безбарьерные системы оплаты проезда.

"Принятие законопроекта будет способствовать внедрению и развитию безбарьерных систем взимания платы на платных автомобильных дорогах, а также развитию скоростных автомобильных дорог в Российской Федерации", – указывается на официальном сайте кабинета министров.

Согласно новому постановлению правительства, устанавливается запрет на проезд по платной дороге без соответствующей оплаты. Кроме того, запрещается отдавать тому или иному водителю предпочтение в вопросе использования трассы.

В конце ноября Владимир Путин и Сергей Собянин официально открыли движение транспорта по скоростной платной трассе М11. Магистраль протяженностью 699 километров получила название "Нева". На трассе размещены 16 пунктов взимания оплаты, многофункциональные сервисные центры и контейнерные заправки.

