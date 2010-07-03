В Госдуме предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Госдуме готовят поправки в законодательство, позволяющие инвалидам бесплатно ездить по платным трассам, сообщил глава комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослав Нилов.



Он отметил, что это будет касаться тех автомобилей, на которых установлен знак "Инвалид".

"Они могут бесплатно пользоваться платным паркингом. Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан", – сказал Нилов в беседе с RT.

Он напомнил, что с июля будущего года в федеральном реестре инвалидов будет храниться информация о транспортных средствах, на который есть знак "Инвалид".

27 ноября Владимир Путин и Сергей Собянин приняли участие в открытии скоростной платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург.

Путин объявил, что магистраль получила название "Нева". Ранее министр транспорта Евгений Дитрих, рассказывая главе государства о новой трассе, напомнил, что для выбора имени автодороги между двумя столицами было объявлено голосование. Президент отметил, что больше всего голосов набрал вариант "Нева".

Путин также поручил руководителям регионов, по которым проходит трасса М11, обеспечить автодорогу пунктами питания, заправками, покрытием интернетом.

Движение на М11 началось с проезда 15 автомобилей КамАЗ по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. Трасса, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга. Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров, на протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты, а также многофункциональные сервисные центры. Кроме того, водители смогут воспользоваться контейнерными заправками.

"Автодор" назвал новые тарифы проезда по трассе М11 между Москвой и Санкт-Петербургом. Цены будут варьироваться в зависимости от дня недели и наличия транспондера – устройства, позволяющего оплатить проезд без остановки.

Для легковых машин стоимость поездки по всей трассе в будний день составит 1820 рублей, с транспондером – 1331 рубль. В выходные проезд будет стоить 2020 рублей, при использовании транспондера – 1494 рубля. Тариф выходного дня распространяется на все пятницы, выходные, нерабочие праздничные и предшествующие им предпраздничные дни.

Путин открыл трассу М11 Москва – Санкт-Петербург



Кроме того, планируется строительство платной трассы Москва – Казань. Заместитель председателя правительства Российской Федерации Максим Акимов сообщил, что строительство скоростной трассы планируют завершить к 2027 году. Работы по строительству новой магистрали начнутся уже в 2020 году. По его словам, будущая федеральная трасса может получить обозначение М12, однако точное решение еще не принято.

Стоимость проезда по трассе Москва – Казань может составить примерно 2,5 тысячи рублей для тех пользователей, у которых нет транспондера.