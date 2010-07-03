Проезд по трассе М11 с транспондером обойдется в 1350 руб для легковых авто

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Проезд по новой платной трассе М11 Москва – Санкт-Петербург при наличии транспондера не превысит 1350 рублей для легковых автомобилей, сообщил министр транспорта РФ Евгений Дитрих.
"Сегодня гражданин, если смотреть на наши легковые автомобили, имеет возможность сэкономить до 40% за счет использования электронного транспондера при проезде через пункты взимания оплаты. 1350 рублей будет стоить проезд от Москвы до Санкт-Петербурга по всей трассе для легкового автомобиля", – приводит слова Дитриха ТАСС.
Также министр транспорта заверил Владимира Путина в том, что не будет затруднения движения при въезде на трассу и при съезде с нее.
Дитрих подчеркнул, что предельная разрешенная скорость движения автотранспорта на трассе М11 будет увеличена до 130 километров в час с нынешних 110 километров в час летом 2020 года.
Платную трассу М11 Москва – Санкт-Петербург открыли в среду, 27 ноября. Владимир Путин во время церемонии открытия магистрали сообщил, что магистраль получит название "Нева".
Президент также поручил руководителям регионов, по которым проходит трасса М11, обеспечить автодорогу необходимой инфраструктурой: пунктами питания, заправками и интернетом.
Движение на М11 началось с проезда 15 автомобилей КамАЗ по направлению из Москвы в Санкт-Петербург. Трасса, связывающая два крупнейших города России, проходит от МКАД до примыкания к Кольцевой автомобильной дороге вокруг Петербурга.
Проезд по трассе займет не более 5,5 часов. Сейчас максимальная разрешенная скорость движения до 110 километров в час установлена на всех платных участках трассы, кроме обхода Вышнего Волочка, где она уже составляет 130 километров в час.
Новая автодорога – дублер федеральной автодороги М10 "Россия", пропускная способность которой практически исчерпана. Новое направление примет на себя транзитное движение, в том числе и во внутриобластном сообщении.
Общая протяженность автомагистрали составляет 669 километров, на протяженности маршрута установлены 16 пунктов взимания оплаты, а также многофункциональные сервисные центры. Кроме того, для водителей доступны контейнерные заправки.
Путин открыл трассу М11 Москва – Санкт-Петербург
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