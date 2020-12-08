Полиция задержала автоугонщиков в Клину

Фото: ГУ МВД России по Московской области

Полицейские в Подмосковье задержали двоих жителей Тверской области, подозреваемых в угоне автомобиля. Об этом сообщают "Дни.ру".

"Установлено, что поздно ночью один из злоумышленников, используя устройство для поворота замка и гаечный ключ, пытался похитить автомашину иностранного производства", – уточнили в МВД по Московской области. По данным ведомства, второй мужчина в этот момент следил за обстановкой.

Заметив наряд полиции, угонщики попытались скрыться, однако правоохранителям удалось их задержать. Во время досмотра у правонарушителей нашли и изъяли предметы, используемые для угона авто, а также блок для запуска двигателя.

Фигурантам избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Теперь стражи порядка выясняют, причастны ли задержанные к другим угонам авто.

Ранее неизвестные сбежали после неудачной попытки угнать машину такси в центре Москвы. Инцидент произошел вечером 24 ноября на парковке на Бакунинской улице.