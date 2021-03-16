Автопроизводителей могут обязать собирать данные о скорости машин – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Автопроизводителей планируют обязать передавать на единую цифровую платформу информацию о состоянии движущихся машин. Об этом сообщает издание "Коммерсант".
По данным источника, данные будут поступать на платформу "Автодата". Над разработкой соответствующего законопроекта работают НП "ГЛОНАСС" и НТИ "Автонет". На данный момент в документе указаны обязательства для автоконцернов, владельцев и пользователей дорог, а также собственников машин.
В проекте документа также говорится, что раз в минуту производитель авто будет собирать данные о направлении и скорости движения машин, а также такие показатели, как нагрузка на ось, факты экстренного торможения и срабатывания антипробуксовочной системы и другие.
Кроме того, раз в полчаса машины будут передавать производителю данные о состоянии фар и габаритных огней. В этот же период будут учитываться сведения о техническом состоянии автомобиля.
Перечисленные данные будут передавать на платформу "Автодата" каждые 15 минут. При этом в пакете информации будут также указаны VIN-номер автомобиля, категория, класс, расчетная грузоподъемность и идентификатор сообщения.
Ранее сообщалось, что в Госдуме планируют рассмотреть предложение, согласно которому в РФ могут ужесточить условия продажи каршеринговых авто. В частности, речь идет о дополнительной диагностике перед сделкой.
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