В Москве выставили на продажу советский лимузин

Фото: скриншот объявления auto.ru

На сайте "Авто.ру" выставили на продажу советский лимузин ЗИЛ 4104. Речь идет об автомобиле 1980 года.

Машина с кузовом черного цвета находится в Москве. Продавец просит за нее 8,9 миллиона рублей. В объявлении указано, что пробег у машины составляет 48 200 километров. При этом, кто владел лимузином, не указано.

Лимузин находится в хорошем состоянии. Он прошел ремонт на заводе ЗИЛ. Дополнительно к автомобилю предлагаются запасной мотор, новая АКПП, задний мост и оригинальные расходники.

Машина заднеприводная, она комплектуется 7,7-литровым бензиновым двигателем. Мощность агрегата – 315 лошадиных сил. Агрегат работает совместно с автоматической коробкой передач.

ЗИЛ 4104 выпускался заводом имени Лихачева в 1978–1983 годах и предназначался для высшего руководства страны. Эта модель стала последним автомобилем, которым пользовался Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев.

Ранее на портале "Авито" появилось объявление о продаже ребенка. Отец мальчика разместил объявление в разделе "Животные". Позже публикация была удалена с сайта по просьбе детского омбудсмена.

В отношении автора объявления прокуратура организовала проверку. Мужчине также выписали штраф в размере трех тысяч рублей.