Названы три ошибки водителей, "убивающие" мотор в летнее время

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Эксперты рассказали о трех частых ошибках, которые могут сильно навредить двигателю во время эксплуатации машины в летний период. Об этом сообщает "Автовзгляд".

Первой и самой распространенной ошибкой стало пренебрежительное отношение к весеннему техническому обслуживанию.

В частности, автоэксперты рекомендуют заменять масло в двигателе на более вязкое. Антифриз необходимо менять через каждые 50–60 тысяч километров пробега. Это позволит значительно снизить риск зацикливания помпы и обрыва ремня газораспределительного механизма.

Второй ошибкой автовладельцев стало несоблюдение обязательного прогрева машины перед поездкой. Технический директор компании Fit Service Алексей Рузанов пояснил, что ряд элементов и механизмов в автомобиле работает лишь при определенной рабочей температуре.

Однако стоит учитывать возможность перегрева. В случае, если показатели температуры превысят 80–90 градусов, следует остановиться, заглушить мотор и открыть капот. Спустя 10–15 минут стоит долить антифриз и вновь запустить двигатель.

Перегрев двигателя может закончиться расплавленными поршнями, трещинами на головке блока цилиндров, провернутыми вкладышами или сломанным коленвалом.

Ранее эксперт рассказал, какая привычка водителей убивает мотор. Долгая работа мотора машины на холостых оборотах может привести к серьезным повреждениям двигателя.

Медленное движение в пробках также заставляет двигатель длительное время работать вхолостую. Опасность длительной работы на холостых оборотах связана с состоянием моторного масла.