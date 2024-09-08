08 сентября, 10:17Шоу-бизнес
Следствие рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)
Следствие может объявить в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.
"По версии следствия, не позднее 21 марта фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом", – говорится в публикации.
В настоящее время специалисты собирают материалы для доказательственной базы.
Ранее стало известно о возбуждении против музыканта уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до двух лет заключения.
Материалы для возбуждения дела были направлены в СК РФ прокуратурой в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.
В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.
Минюст признал рэпера Моргенштерна иноагентом