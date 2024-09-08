Следствие рассматривает вопрос об объявлении Моргенштерна в розыск

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев (Алишер Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Следствие может объявить в розыск рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом на территории РФ). Соответствующая информация появилась в официальном телеграм-канале столичного главка СК РФ.

"По версии следствия, не позднее 21 марта фигурант, включенный в реестр иностранных агентов, в одном из мессенджеров и видеохостинге осуществил распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом", – говорится в публикации.

В настоящее время специалисты собирают материалы для доказательственной базы.

Ранее стало известно о возбуждении против музыканта уголовного дела об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иноагентах. Минимальным наказанием может быть штраф до 300 тысяч рублей, а максимальным – до двух лет заключения.

Материалы для возбуждения дела были направлены в СК РФ прокуратурой в конце июня. Тогда говорилось, что Моргенштерн дважды в течение года был привлечен к административной ответственности, однако продолжил распространение в соцсетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы иноагентом.

В июле рэпера вновь обязали выплатить штраф в размере 45 тысяч рублей.

