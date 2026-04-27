27 апреля, 01:55

NYT: президент Израиля хочет добиться от Нетаньяху признания вины в коррупции

Фото: ТАСС/EPA/ABIR SULTAN

Президент Израиля Ицхак Герцог хочет, чтобы премьер страны Биньямин Нетаньяху признал свою вину по делу о коррупции прежде, чем получит возможное помилование. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на неназванных израильских чиновников.

По их словам, Герцог не собирается помиловать Нетаньяху в ближайшее время. Лидер Израиля хочет "укрепить единство", поэтому на текущем этапе предпочитает решить данный вопрос с помощью переговоров.

Расследование против Нетаньяху было начато еще в декабре 2016 года. Спустя несколько лет, в 2019 году, ему официально было предъявлено обвинение по нескольким коррупционным делам. При этом сам премьер вину отрицает.

Наиболее серьезные обвинения были выдвинуты по так называемому "делу 4000" о лоббировании интересов телекоммуникационной группы "Безек" в обмен на позитивное отношение к Нетаньяху на подконтрольном компании популярном портале Walla.

В ноябре прошлого года Нетаньяху направил Герцогу запрос о помиловании. По словам премьера, прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам государства и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе.

Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, также официально попросил прекратить преследование Нетаньяху по делу о коррупции. Американский лидер направил соответствующее письмо президенту Израиля, назвав дело против Нетаньяху политическим.

