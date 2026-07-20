РИА Новости: главком ВСУ Сырский уволен с поста

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский уволен с должности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

В материале утверждается, что о его отставке будет официально объявлено позднее в понедельник, 20 июля.

К увольнению Сырского ранее призывал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. Свое мнение чиновник обосновывал устаревшей системой военного управления, которая не соответствует требованиям 2026 года.

В частности, он указывал на задержки в обеспечении военной техникой, кадровые проблемы и отсутствие реакции на резонансные дела о пытках и убийствах в ВСУ.

Более того, Железняк фактически возложил на Сырского ответственность за работу военкоматов и принудительную мобилизацию, подчеркнув, что "ответственность за провальные решения перекладывается на нижние структуры".

