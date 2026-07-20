Тела младенца и женщины обнаружили в квартире в Воронежской области

Фото: MAX/"Следком Воронеж"

Тела 30-летней женщины и новорожденного ребенка обнаружили в квартире в Нововоронеже Воронежской области. Об этом сообщили в СУ СК России по области.

Тело малыша с признаками насильственной смерти было обнаружено 15 июля. Рядом с ним также находилась женщина, которая не подавала признаков жизни. Следователи выясняют обстоятельства их гибели, назначены экспертизы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве матерью новорожденного (статья 106 УК РФ).

Ранее Шотландский суд признал 28-летнюю мать виновной в убийстве трехмесячной дочери. В сентябре 2023 года в Питерхеде женщина оставила включенный фен рядом с ребенком, из-за чего младенец получил ожоги 18% тела. Мать вызвала скорую помощь с опозданием, солгав врачам. Спустя месяц после инцидента ее задержали, а позднее вынесли приговор.