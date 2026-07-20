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20 июля, 14:16

Транспорт

На столичных вокзалах и станциях МЦД начали раздавать воду из-за жары

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Пассажирам столичных вокзалов и двух станций Московских центральных диаметров (МЦД) начали раздавать питьевую воду из-за жаркой погоды. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

"Сегодня (20 июля. – Прим. ред.) обещают повышение температуры до 30 градусов, поэтому мы возобновляем раздачу воды", – указывается в сообщении.

До 17:00 воду можно получить на Белорусском, Казанском, Киевском, Курском, Павелецком, Савеловском и Ярославском вокзалах, а также на станциях Тушинская и Площадь трех вокзалов МЦД.

В связи с жарой до конца суток в столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. На фоне этого МЧС призвало горожан избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор, пить больше воды, а также строго соблюдать требования пожарной безопасности.

При этом в середине недели в Москву придут затяжные дожди. Однако ливней ждать не стоит. Температура воздуха составит 20–25 градусов.

30-градусная жара вновь покинет Москву

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