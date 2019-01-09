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12:42

Олимпийские чемпионы выступят на фестивале "Путешествие в Рождество"

досуг фестивали

12:42

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Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Олимпийские чемпионы по фигурному катанию выступят на катке в центре столицы в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество". 11, 12 и 13 января на лед выйдут Евгений Плющенко, Аделина Сотникова и Юлия Липницкая, сообщает пресс-служба оргкомитета цикла мероприятий "Московские сезоны".

В спортивном шоу "Короли льда" также будут участвовать призеры чемпионатов России и Европы. Начало – в 15:30.

"Мы подарим москвичам и гостям города профессиональное фигурное катание, динамику и мощь этого потрясающего спорта, ну, и, конечно, новогоднее настроение и незабываемые эмоции. Ждем всех в самом сердце столицы, на ГУМ-катке в заключительные дни фестиваля "Путешествие в Рождество", – отметил Плющенко.

Каждый день с 11 по 13 января на лед будут выходить свыше 30 высококлассных спортсменов. В представлении примут участие и юные фигуристы – дети, которые занимаются в Академии Фигурного Катания Евгения Плющенко. Цена билета —100 рублей, дети до 7 лет могут посетить шоу бесплатно в сопровождении взрослого с билетом.

На катке в Новопушкинском сквере продолжаются спектакли на льду. Ежедневно проходит по два выступления – в 17:00 и 19:00.

10 и 11 января артисты ледового театра Петра Чернышева покажут "Царевну-лягушку" и "Белоснежку". А 12 и 13 января пройдут мюзиклы "Чиполлино", "Золушка" и "Царевна лягушка".

Как прошли первые дни фестиваля "Путешествие в Рождество"

досуг фестивали

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