Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады

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Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

"В этом году будет построено чуть больше 100 километров дорог. Как правило, это сложные интересные сооружения с тоннелями, путепроводами, эстакадами и так далее. Один из таких объектов – Южная рокада, которая запроектирована от Рублевского шоссе до Капотни. Большая часть этого участка уже реконструирована, сегодня вводится очередной этап", – отметил Собянин.

Мэр отметил, что это 11,5 километра дорог и три путепровода, которые улучшат дорожную ситуацию на юге столицы.

По словам мэра, одновременно с этим участком запускается движение по реконструированной улице Дорожной. "Это, по сути дела, дублер Варшавского шоссе. Она дает возможность запустить здесь общественный транспорт, сделать подъезды к МЦД-2, платформу, что, надеюсь, будет тоже востребовано и в целом улучшает дорожную ситуацию на юге Москвы", – пояснил он.

Мэр поблагодарил строителей за активную работу, которую они сдали досрочно.

Дорожная улица проходит параллельно Варшавскому шоссе и является естественным дублером магистрали, но до реконструкции она состояла из трех отдельных участков: от МКАД до улицы Кирпичные Выемки, от улицы Газопровод до 1-го Дорожного проезда и от проектируемого проезда № 259 до Сумского проезда.

Реконструкция улицы началась в ноябре 2017 года. В ходе работ были построены ранее отсутствовавшие участки дорог, эстакада длиной 174 метра через неосновные пути МЦД-2, а также была реконструирована существующая проезжая часть, что позволило организовать сквозное движение по Дорожной улице от Южной рокады до МКАД протяженностью 6,5 километра.

В местах примыкания к Дорожной улице были реконструированы улица Россошанская, Днепропетровский, 1-й и 3-й Дорожные проезды, а на МКАД обустроили переходно-скоростные полосы. Всего было возведено 8,3 километра дорог.

Для пешеходов построили три подземных перехода в районе пересечения Дорожной улицы с Сумским проездом, у дома 20, корпуса 1, по Дорожной улице и станции МЦД-2 Красный строитель. Прилегающую территорию благоустроили.

Ранее сообщалось, что в 2020 году начнут строить многоуровневую транспортную развязку на пересечении Северного дублера Кутузовского проспекта, Шелепихинской набережной и ТТК.

Известно, что в настоящее время проводятся проектно-изыскательские работы по второму и третьему этапам строительства дороги.

Согласно проекту, будет построено и реконструировано в общей сложности 9,7 километра дорог, в том числе участок Шелепихинской набережной от ТТК до 3-го Силикатного проезда, также реконструируют Причальный проезд, 1-й Силикатный проезд, 2-й Силикатный проезд.

Помимо этого, возведут четыре эстакады общей протяженностью 0,84 километра, а именно эстакаду съезда с Северного дублера Кутузовского проспекта на 1-й Красногвардейский проезд, эстакаду левоповоротного въезда на Северный дублер Кутузовского проспекта с Шелепихинской набережной, эстакаду съезда с внешней стороны ТТК на проезд вдоль Ботанического сада и Шелепихинской набережной и эстакаду съезда с ТТК на Северный дублер Кутузовского проспекта.

