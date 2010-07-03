С начала года в Москве построено более 70 километров дорог

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

С начала 2019 года было построено и реконструировано более 70 километров дорог.

"Программа строительства дорог и транспортных сооружений в Москве позволила снять загруженность основных магистралей более чем на 10%. И эта работа продолжится в будущем – только в этом году мы уже построили 74 километра дорог, 16 транспортных сооружений и 12 пешеходных переходов", – заявил Марат Хуснуллин. Его слова передает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства.

Еще около 40 километров дорог будет построено в Москве к концу этого года.

Традиционно Москва вводит более сотни километров дорог в виде крупных магистралей и связок.

Ко Дню города было завершено строительство нескольких крупных дорожно-транспортных проектов. В частности, это две развязки на МКАД – с Бесединским шоссе и улицей Генерала Дорохова, а также три новые магистрали – дублеры Дмитровского и Остафьевского шоссе, участок дороги в ТИНАО от Калужского до Варшавского шоссе.

