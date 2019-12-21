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Город

11:45

Движение по Южному дублеру Кутузовского проспекта могут запустить в январе 2020 года

город строительство

Фото: stroi.mos.ru

Стали известны предполагаемые сроки запуска движения по Южному дублеру Кутузовского проспекта. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заместителя мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марата Хуснуллина.

По его словам, дублер могут ввести в эксплуатацию уже в январе 2020 года.

"Думаю, что движение по Южному дублеру Кутузовского проспекта сможет открыть уже в первый месяц нового года", – сообщил Хуснуллин.

Кроме того, он уведомил, что строительные работы завершились. В настоящее время специалисты занимаются благоустройством территории, также идет оформление необходимой документации.

Отмечается, что Южный дублер Кутузовского проспекта продлится на 11,5 километров. В рамках проекта предполагается строительство восьми путепроводов, в частности через пути Киевского направления МЖД, а также двух эстакад для разворота на участке от улицы Минской до ТТК и четырех мостов через реку Сетунь. Приступить ко второму этапу строительства намерены в середине следующего года.

Первый участок Южного дублера Кутузовского проспекта запустят в ближайшее время

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