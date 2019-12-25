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Москва 24

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Город

04:13

Рекорд по строительству жилья установили в Москве

город строительство недвижимость

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Вице-мэр Марат Хуснуллин заявил, что в 2019 году в столице ввели в эксплуатацию около 4,5 миллиона квадратных метров жилья, что стало рекордом. По его словам, "строительство жилья – основной драйвер развития мегаполиса".

Хуснуллин указал, что не менее 15 процентов от всего объема недвижимости в городе было построено за последние восемь лет. "Это потрясающая, уникальная динамика для любого мирового мегаполиса", – сказал чиновник.

За это время в Москве построили 77,2 миллиона квадратных метров недвижимости, в том числе 30,5 миллиона квадратных метров жилья. Заммэра добавил, что в столице "реализуются принципы комплексной застройки территорий".

"Жилье не возводится само по себе, рядом с новыми домами естественно появляются детские сады, школы, поликлиники, больницы и вся необходимая инфраструктура", – цитирует Хуснуллина "Интерфакс".

Собянин Собянин ранее рассказал, что с 2011 года в столице ввели в эксплуатацию 155 километров линий метро и МЦК, а также 81 новую станцию. При этом в 2019 году было проложено 38 километров тоннелей, что стало рекордом последних лет.

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