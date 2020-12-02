Проект "Учебный день в музее" перешел в онлайн-формат

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проект "Учебный день в музее" перешел в дистанционный формат работы, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Организовать дистанционные уроки в столичных музеях теперь могут не только московские учителя, но и преподаватели со всей страны. Для этого нужно зайти на сайт, выбрать учебный предмет и класс и бесплатно скачать необходимые для урока материалы.

Начальник управления музейно-туристского развития агентства "Мосгортур" Иван Гринько рассказал, что в онлайн-материалах представлены описание и фотографии интересных экспонатов, результаты научных исследований и нестандартные задания для школьников.

На сегодняшний день на сайте проекта учителям доступно 69 онлайн-уроков по 20 предметам школьной программы для 3–11-х классов. Это русский и английский языки, математика, обществознание, биология, история, литература, физика и другие. Все уроки созданы на основе музейных коллекций.

Как отмечается, в материалах есть ссылки на виртуальные туры по залам и экспозициям музеев, QR-коды с фотографиями хорошего качества, аудио- и видеозаписи, подготовленные музейными сотрудниками, а также задания для самостоятельной работы. К онлайн-проекту присоединились 20 музеев.

Ранее сообщалось, что музей скорой помощи теперь можно посетить, не выходя из дома. Экспозиция состоит из трех частей. Одна рассказывает о скорой помощи в дореволюционный период, вторая – о создании станции скорой помощи Александром Пучковым и ее работе во главе с ним, третья – о деятельности станции сегодня. Гости музея могут познакомиться с экспонатами от советского периода до современности: увидеть документы и фотографии, методические и учебные пособия, форму врачей разных лет, макеты первых карет и автомобилей, а также специальную аппаратуру и приборы связи.