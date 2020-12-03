Москва онлайн покажет экскурсию по передвижному музею "Поезд Победы"

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

4 декабря специально для зрителей Москвы онлайн состоится прямая трансляция экскурсии по экспозиции передвижного музея "Поезд Победы".

"Поезд Победы" – это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда, который путешествует по всей стране.

Экспозиция первого вагона дает возможность насладиться обычной мирной жизнью за день до начала войны. Уже во втором вагоне можно ощутить тревогу, увидев молодых ребят в форме, которые едут на фронт. Экспозиция в вагонах рассказывает, как шла война, как работала железная дорога, как поезда перевозили пленных, раненых, боеприпасы, еду.

Смотрите трансляцию 4 декабря в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.