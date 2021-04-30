Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" поддержит акцию "Бессмертный полк"

Фото: телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция"
Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" объявил о совместном проекте с Общероссийским общественным движением "Бессмертный полк России" ко Дню Победы. Акция посвящена памяти актеров и режиссеров советского времени, участвовавших в войне.
Редакция канала подготовила короткие видеосюжеты с фотографиями фронтовиков и их наградами. Кроме того, на сайте проекта размещен соответствующий медиаконтент.
"Мы продолжим по крупицам собирать информацию и материалы обо всех, кто внес свой вклад в защиту нашей культуры, придя в кинопавильоны с полей непридуманных боев. Мы хотим собрать на нашем сайте все эти истории. А потому первые 10 имен – лишь самое начало проекта "Бессмертный полк телеканала "Мосфильм. Золотая коллекция", – заявил директор по киноканалам медиахолдинга "Цифровое Телевидение" Иван Кудрявцев.
В числе героев проекта – Юрий Озеров, Григорий Чухрай, Василий Ордынский, Юрий Никулин, Анатолий Папанов и другие. Как подчеркнул руководитель исполкома "Бессмертного полка России" Артем Хуторской, жизнь артистов-фронтовиков – это пример того, как можно с помощью чистоты, доброты и искренности преодолеть ужасные последствия войны.
Ранее сообщалось, что Всероссийская акция "Бессмертный полк" 9 мая 2021 года пройдет в виртуальном формате. Это подтвердила сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева. В очном виде ее могут организовать в июне.
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