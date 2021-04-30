Более 1,5 млн человек приняли участие в "Диктанте Победы"

Фото: пресс-служба Музея Победы

Более 1,5 миллиона человек со всего мира приняли участие в исторической акции "Диктант Победы". Об этом сообщается на сайте партии "Единая Россия", которая выступает организатором проекта.

"Обработано почти 90% данных посетителей площадок "Диктанта Победы" и участников акции на сайте диктантпобеды.рф. В акции приняли участие более 1,5 миллиона человек, из них почти 800 тысяч написали диктант очно", – говорится в сообщении.

Замсекретаря генсовета "Единой России" и координатор проекта "Историческая память" Александр Хинштейн сообщил, что итоги и победители диктанта будут обнародованы в июне.

"Хотя акция прошла вчера, интерес участников не ослабевает. Мы фиксируем активность на сайте, люди продолжают проходить наш тест. И для них мы сохраняем такую возможность", – отметил Хинштейн.

Он уточнил, что в 2021 году "Диктант Победы" прошел в третий раз. В России акция прошла на более чем 16 тысячах площадок, в числе которых гора Эльбрус, биосферный заповедник "Командорский" на Камчатке, заповедники в Хакасии, Краснодарском и Красноярском краях, крейсер "Аврора" и другие.

Как сообщалось, об участии в "Диктанте Победы" в этом году заявили страны, ранее не участвовавшие в акции, – Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Традиционно мероприятие провели Абхазия, Армения, Белоруссия, Германия, Египет, Киргизия, Китай, Молдова, Сербия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.