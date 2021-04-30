Собянин открыл на mos.ru проект "Слово солдата Победы"

Фото: veterany.mos.ru

Сергей Собянин открыл проект "Слово солдата Победы" на портале mos.ru. Об этом он сообщил в своем личном блоге.

"В рамках проекта мы хотим записать их (фронтовиков. – Прим. ред.) голоса, чтобы сохранить для потомков воспоминания героев самой тяжелой и самой справедливой войны, которую когда-либо вел наш народ", – написал градоначальник.

Собянин уточнил, что с сегодняшнего дня сайт проекта будет регулярно пополняться видеоматериалами и фотографиями.

Ранее сообщалось, что в Москве более чем на 250 площадках пройдет международная патриотическая акция "Диктант Победы". В ней примут участие свыше 10 тысяч жителей столицы.