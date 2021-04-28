Георгиевские ленточки будут раздавать в преддверии Дня Победы на вокзалах Москвы

Фото: Москва 24/Александр Авилов
С 28 апреля по 8 мая включительно на головных столичных вокзалах будет проводиться раздача георгиевских ленточек. Об этом сообщили в пресс-службе АО "Центральная ППК".
"Раздача лент будет проходить ежедневно с 28 апреля по 8 мая включительно с 12:00 до 15:00 на Белорусском, Павелецком, Киевском, Курском, Казанском и Ярославском вокзалах", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что акция "Георгиевская ленточка" приурочена к 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Это совместный проект АО "Центральная ППК" и Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
Волонтеры в форменной одежде также будут раздавать информационные листовки об истории появления лент с рекомендациями по их ношению.
Ранее сообщалось, что 29 апреля партия "Единая Россия" в третий раз проведет международную патриотическую акцию "Диктант Победы". В 2021 году участниками станут 80 стран, в 31 государстве мероприятие пройдет в очном формате.
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