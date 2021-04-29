Более 10 тыс жителей столицы примут участие в "Диктанте Победы"

Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Международная патриотическая акция "Диктант Победы" в этом году пройдет в Москве более чем на 250 площадках, в ней примут участие свыше 10 тысяч жителей столицы, рассказал секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский.
"География "Диктанта Победы" постоянно расширяется. Если "Диктант Победы" в прошлом году писали в 77 странах мира, то сегодня уже в 80 странах. А площадок в Москве если в прошлом году было 140, то сегодня больше 250. И больше 10 тысяч человек участвуют в сегодняшнем написании "Диктанта Победы", – приводит его слова Агентство "Москва".
Метельский уточнил, что большая часть желающих проверить свои знания о Великой Отечественной войне – молодежь.
Международная историческая акция, посвященная ВОВ, "Диктант Победы" в 2021 году стартовала в четверг, 29 апреля.
Об участии в акции в этом году заявили страны, ранее не участвовавшие в ней, – Ливан, Сирия, Португалия, Люксембург и Эфиопия. Традиционно мероприятие проводят Абхазия, Армения, Белоруссия, Германия, Египет, Киргизия, Китай, Молдова, Сербия, Таджикистан, Турция и Узбекистан.
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