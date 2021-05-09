Онлайн-акция "Бессмертный полк" проходит в Москве

15:00
Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Онлайн-акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве. Каждый российский регион получил свой поток трансляции, которая началась в 15:00 по местному времени.
Шествие можно увидеть на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Посмотреть онлайн-шествие "Бессмертного полка" можно также на сайте проекта, в социальных сетях, на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах.
Акция проходит в онлайн-формате второй год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Принять участие в виртуальном шествии может каждый.
Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше: к поданным в прошлом году более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых.
Ранее сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева выразила надежду, что в традиционном формате акцию удастся провести 24 июня.
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