Онлайн-акция "Бессмертный полк" проходит в Москве

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

Онлайн-акция "Бессмертный полк" стартовала в Москве. Каждый российский регион получил свой поток трансляции, которая началась в 15:00 по местному времени.

Шествие можно увидеть на городском телевидении, медиасферах, городских экранах и прочих поверхностях. Посмотреть онлайн-шествие "Бессмертного полка" можно также на сайте проекта, в социальных сетях, на региональных телеканалах, а также в онлайн-кинотеатрах.

Акция проходит в онлайн-формате второй год в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в мире. Принять участие в виртуальном шествии может каждый.

Желающих присоединиться к онлайн-шествию "Бессмертного полка" в этом году уже стало больше: к поданным в прошлом году более чем 2,5 миллиона анкет уже присоединилось почти 1,5 миллиона новых.

Ранее сопредседатель Центрального штаба движения "Бессмертный полк России" Елена Цунаева выразила надежду, что в традиционном формате акцию удастся провести 24 июня.

