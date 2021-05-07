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Происшествия

07 мая, 22:46

Глава СК поручил проверить информацию об атаке на сайт "Бессмертный полк"

происшествия

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить данные о хакерской атаке на сайт "Бессмертный полк". Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Глава СК России поручил профильному подразделению центрального аппарата Следственного комитета начать процессуальную проверку по информации о том, что сайт "Бессмертного полка онлайн" был подвергнут хакерской атаке", – говорится в сообщении.

Александр Бастрыкин отметил, что нужно тщательно исследовать все обстоятельства произошедшего, а также установить всех причастных.

Ранее в СМИ появились сведения, что в ночь на 5 мая сайт атаковали хакеры. Они поменяли подписи на некоторых снимках, назвав героев именами нацистских преступников.

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