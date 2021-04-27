Центр киберугроз предупредил о мошеннических операциях в пандемию

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Хакеры в пандемию совершают кибератаки, манипулируя людьми на тему COVID-19, рассказал замдиректора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов.

По его словам, злоумышленники в том числе выдают себя за представителей Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

"Созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве "приманки" использовалась тема коронавирусной инфекции", – приводит слова Мурашова РИА Новости.

Он уточнил, что только за последние две недели марта прошлого года количество хакерских атак методом социальной инженерии увеличилось в 10 раз.

По его словам, злоумышленники рассылали по электронной почте письма с вредоносным вложением или ссылкой на вредоносную программу.

"Основными целями таких атак являлось получение доступа к конфиденциальной информации, персональным данным и номерам банковских карт", – сказал Мурашов.

Среди инструментов злоумышленников специалист назвал также создание фейковых сайтов, замаскированных под организации здравоохранения, страховые компании, а также создание ложных новостей, ссылающихся на вредоносные ресурсы.

Эксперт добавил, что системы телемедицины, используемые при амбулаторном лечении, стали новым объектом кибератак.

Ранее сообщалось, что банковские мошенники под видом сотрудников кредитных организаций начали предлагать оформить вклады под высокий процент.

Руководитель группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева отметила, не все пользователи помнят, что нельзя открывать ссылки из неподтвержденных источников. Кроме того, многие клиенты не понимают, что попали на поддельную страницу онлайн-банка.

Как рассказал руководитель отдела разработки программного обеспечения компании Cross Technologies Александр Тюрников, в 2021 году мошенники сделают упор на гибридные фишинговые атаки с социальной инженерией. Одним из способов эксперт назвал дипфейк-технологии.