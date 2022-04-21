Эксперт спрогнозировал падение авторынка РФ на 80%

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В апреле продажи автомобилей в России, как ожидается, снизятся на 80%. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.

"Еще не все так плохо. 80% (падения авторынка. – Прим. ред.) – еще нормально. Может, потом и 90% будет", – сказал Целиков.

По его словам, в своем прогнозе он опирается на статистику постановки автомобилей на учет. Глава "Автостата" отметил, что нынешний ассортимент и цены автомобилей не привлекают россиян: у дилеров остались машины, ввезенные в РФ до начала марта, при этом просят за них порой на 60% больше, чем в начале 2022 года.

Целиков уточнил, что пока точно нельзя спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше: сначала нужно дождаться окончания спецоперации на Украине.

Ранее автоэксперт рекомендовал не ждать снижения цен на автомобили. По его словам, как и в других сферах, это достаточно редкое явление. При покупке новой машины он посоветовал обращать внимание не на стоимость, а на доступность запчастей для нее.

