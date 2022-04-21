Эксперт спрогнозировал падение авторынка РФ на 80%

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В апреле продажи автомобилей в России, как ожидается, снизятся на 80%. Об этом в беседе с "Газетой.ру" заявил гендиректор аналитического агентства "Автостат" Сергей Целиков.
"Еще не все так плохо. 80% (падения авторынка. – Прим. ред.) – еще нормально. Может, потом и 90% будет", – сказал Целиков.
По его словам, в своем прогнозе он опирается на статистику постановки автомобилей на учет. Глава "Автостата" отметил, что нынешний ассортимент и цены автомобилей не привлекают россиян: у дилеров остались машины, ввезенные в РФ до начала марта, при этом просят за них порой на 60% больше, чем в начале 2022 года.
Целиков уточнил, что пока точно нельзя спрогнозировать, как будет развиваться ситуация дальше: сначала нужно дождаться окончания спецоперации на Украине.
Ранее автоэксперт рекомендовал не ждать снижения цен на автомобили. По его словам, как и в других сферах, это достаточно редкое явление. При покупке новой машины он посоветовал обращать внимание не на стоимость, а на доступность запчастей для нее.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: