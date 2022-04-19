В РФ могут разрешить выпускать автомобили всех экологических классов – СМИ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В России могут временно выпускать машины всех экологических классов, включая "Евро-0", из-за сложностей с поставками комплектующих, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления кабмина.
Издание отмечает, что документ распространяется только на крупные отечественные автомобильные концерны, где работают более пяти тысяч сотрудников. По данным газеты, в проекте говорится, что для легковых машин, малотоннажных грузовых авто (LCV) и грузовых с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым начиная с "Евро-0". При этом для легковых коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями класс может быть только выше Евро-1, а для газовых – выше "Евро-3".
Уточняется, что нужда в изменении требований до уровня 1990-х годов возникла из-за приостановки поставок электронных блоков управления. При этом власти не отказываются от других влияющих на выбросы компонентов. К примеру, речь идет о катализаторах, поскольку они есть в России.
Из технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ОТТС) следует, что автотехника для эксплуатации в России должна соответствовать нормам "Евро-5".
Ранее в Госдуме выступили с инициативой ограничить движение машин с низким экологическим классом вблизи детских садов, больниц и санаториев. По словам первого зампреда комитета ГД по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Рифата Шайхутдинова, города, где количество выбросов больше, чем количество поглощения этих выбросов, выразили готовность участвовать в проектах по зеленой энергетике. Одна из таких мер, как уточнил зампред, – это поддерживать электротранспорт в городе.
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