Эксперт заявил, что не все Massimo Dutti и Zara Home откроются на распродажу в Москве

Фото: TACC/Артем Геодакян
Магазины Massimo Dutti, Oysho и Zara Home, владельцем которых является группа Inditex, организуют распродажу товаров в конце осени, однако открыться могут не все точки сети, сообщил РИА Недвижимость вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин.
Эксперт уточнил, что владельцы ТЦ уже начали вести контакты с представителями испанской группы о дальнейшем закрытии магазинов после распродажи.
"Процесс уже запущен – ведутся переговоры с торговыми центрами, в течение ближайших месяцев после согласования позиции с арендодателями начнутся распродажи с последующим закрытием", – отметил он.
Кроме того, заявил Люлин, в некоторых ТЦ уже начали также искать арендаторов для мест, которые до этого занимали магазины Inditex.
Вице-президент Союза торговых центров сообщил, что в настоящее время идут переговоры сторон также по поводу возобновления работы других магазинов, но под новыми названиями. Однако, отметил эксперт, не следует ждать ребрендинга раньше марта следующего года.
"Логичный шаг для группы Inditex – последовать примеру польской группы LPP и локализовать бизнес в России, проведя смену названий для того, чтобы отмежеваться от РФ в качестве политического шага", – заключил Люлин.
В начале марта Inditex заявила о временном прекращении работы на территории России. Закрылись магазины и онлайн-торговля ряда принадлежащих ей брендов.
12 июля стало известно, что компания Zara может вернуться на российский рынок в 2023 году. Тогда уточнялось, что сеть неспособна принять решение о том, как ей следовало бы возобновить работу на российском рынке. При этом речь шла о нескольких способах, которые уже до этого использовали другие иностранные компании.
Распродажа в Massimo Dutti и Zara Home может начаться уже в конце осени
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