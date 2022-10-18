Владелец Zara заявил о переговорах по российским активам с заинтересованными сторонами

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Испанская группа Inditex ведет переговоры о дальнейшей судьбе российских активов с заинтересованными лицами. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе компании.

"Inditex анализирует различные варианты и проводит предварительные переговоры с заинтересованными сторонами относительно возможных альтернатив", – прокомментировали в компании.

В числе магазинов группы Inditex – Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius и Oysho. В начале весны 2022 года компания сообщила о прекращении работы магазинов группы на территории России. Онлайн-торговля товаров брендов также была приостановлена на неопределенный срок.

В июле появилась информация о возможном возобновлении работы магазинов сети Zara. Тогда уточнялось, что компания не может разработать план по возвращению на российский рынок.

Во вторник, 18 октября, СМИ проинформировали о размышлениях Inditex о передаче бизнеса стране, которая имеет с Россией дружеские взаимоотношения. Отмечалось, что в качестве таких рассматривают государство из Юго-Восточной Азии или Персидского залива, в том числе ОАЭ.



Компания Inditex планирует передать бизнес "дружественной" для РФ стране – СМИ

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