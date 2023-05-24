Британия истощила свои запасы после передачи Украине ракет Storm Shadow – СМИ

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У Лондона заканчивается оружие для передачи украинской стороне, рассказал стратегический аналитик Говард Уилдон.

По его словам, страна должна сохранить большую часть запасов на случай конфликта, в котором непосредственно участвуют британские силы. Уилдон напомнил, что недавно Лондон передал Киеву ракеты Storm Shadow, которые могут поражать цели на расстоянии в 150 километров.

Однако, заявил эксперт, срок годности этих снарядов мог уже давно истечь.

"Печальный факт заключается в том, что после предоставления неопределенного количества ракет Storm Shadow, вероятно, с истекшим сроком годности, Великобритания мало что еще может дать", – цитирует Уилдона Daily Mail.

Вместе с этим он добавил, что британская сторона в случае необходимости обороняться будет заведомо истощена.

11 мая министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. По его словам, все обещанные Украине танки Challenger 2 были доставлены.

Ситуацию прокомментировали в российском МИД, подчеркнув, что подобное решение нацелено на накачивание Киева оружием. В ведомстве указали, что передача ракет ведет к эскалации обстановки в зоне спецоперации.

В свою очередь, российский диппредставитель в Лондоне Андрей Келин рассказал, что британские власти направили Киеву ракеты Storm Shadow, чтобы ВСУ могли наносить удары по городам России, в том числе по Крыму.