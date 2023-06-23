ВСУ обстреляли Геническ и Скадовск в Херсонской области из ракет Storm Shadow

Фото: ТАСС/Александр Полегенько

Украинские войска обстреляли жилую инфраструктуру Геническа и Скадовска в Херсонской области, сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо. Его слова передает ТАСС.

По его словам, предположительно, они выпустили ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Сальдо добавил, что спасатели и медики выехали на места происшествия.

Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли мосты на административной границе между Херсонской областью и Крымом в районе села Чонгар. Сальдо рассказал, что украинская армия задействовала английские ракеты высокой дальности Storm Shadow. На мостах повредилось дорожное покрытие. Пострадавших не выявили.

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