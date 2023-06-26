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26 июня, 21:46

Происшествия

Почти 9 тыс гражданских погибли в ДНР с 2014 года из-за обстрелов ВСУ

Фото: телеграм-канал "ДНР Онлайн"

Почти 9 тысяч мирных жителей погибли в ДНР за последние девять лет из-за обстрелов со стороны ВСУ. Об этом сообщила Наталья Щукина, глава представительства республики в СЦКК по вопросам военных преступлений Украины.

"Всего с 2014 года погибли 8 965 гражданских лиц, в том числе 228 детей. Ранены 12 505 гражданских лиц, в том числе 762 ребенка", – приводит ее слова ТАСС.

Накануне украинские военные нанесли удар по Киевскому району Донецка. В результате погибли два человека, еще пять местных жителей получили ранения.

Ранее, 13 июня, в ходе встречи с военкорами Владимир Путин заявил, что Москва рассмотрит вопрос создания специальной "санитарной зоны" на территории Украины в случае, если ВСУ продолжат обстрелы российских регионов.

В Донецке заявили, что удар по Киевскому району мог быть нанесен ракетами HIMARS

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