В ЦПВС сообщили, что боевики выпустили снаряд РСЗО по объектам рядом с авиабазой РФ

Фото: ТАСС/Минобороны РФ

Ракетный снаряд реактивной системы залпового огня (РСЗО) был выпущен боевикам по объектам инфраструктуры северо-восточнее российской авиабазы Хмеймим. Об этом заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов.

"24 июня в 20:30 боевиками была предпринята попытка нанести огневое поражение по объектам инфраструктуры в населенном пункте Кардаха. Выпущен один ракетный снаряд реактивной системы залпового огня. Жертв и разрушений нет", – передает его слова ТАСС.

Гуринов добавил, что ЦПВС обратился к командирам незаконных вооруженных формирований с призывом прекратить провокации и пойти по пути мирного урегулирования ситуации в подконтрольным им районам.

По его словам, в том числе продолжается систематическое нарушение протоколов деконфликтации и двустороннего Меморандума по безопасности полетов в Сирии со стороны возглавляемой США международной антитеррористической коалиции.

За прошедшие сутки удалось зафиксировать 9 полетов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), они были замечены и над Идлибской зоной деэскалации, подчеркнул Гуринов. В этой же зоне произошло пять обстрелов позиций правительственных сил со стороны террористических группировок "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ) и "Исламская партия Туркестана" (запрещена на территории РФ).

Ранее Гуринов заявлял, что подразделения ВС США совершили провокацию в провинции Ракка в Сирии. Было выявлено движение двух автомобильных колонн патрулей так называемой международной антитеррористической коалиции Соединенных Штатов, они двигались по маршрутам в районах населенных пунктов Эль-Тервазия и Квара.

Отмечается, что в связи со случившимся американской стороне был выражен протест.

