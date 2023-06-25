Гладков сообщил о восстановлении 96 домов в Грайворонском районе Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Настоящий Гладков"

Почти 100 домов удалось восстановить в городе Грайворон Белгородской области, которые пострадали вы результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) и захода на территорию диверсантов. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

"В ближайшее время завершаем работу по восстановлению Грайворона, из 117 поврежденных домов работы полностью завершены в 96. Огромный объем работ был выполнен за счет того, что консолидировали большое количество строительных бригад, снятых со многих объектов со всей области", – отметил губернатор.

Он добавил, что село Козинка стало самым пострадавшим в результате массированных обстрелов со стороны ВСУ.

"Только что фактически завершили обследование, всего пострадало 177 домовладений, семь из которых не подлежат восстановлению. Приступаем к восстановительным работам", – уточнил Гладков.

По его словам, у строительных бригад имеются в наличии окна, шифер и металлочерепица, но провести большое количество восстановительных работ одновременно не представляется возможным, в связи с чем было принято решение восстанавливать в первую очередь те дома, в которых проживают граждане.

После этого работники начнут ремонт в остальных строениях, в том числе и в хозяйственных постройках, резюмировал губернатор региона.

Ранее Гладков заявлял, что основные восстановительные работы в Шебекинском округе Белгородской области завершат к 1 августа. Помимо этого, 25 июня был открыл въезд в Шебекино и в село Новая Таволжанка.

На пути движения транспорта будет осуществляться выборочный контроль, уточнил он.

Украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ) проникла на территорию Грайворонского городского округа Белгородской области 22 мая. Для ликвидации группировки в регион были привлечены силы военных, пограничников, а также сотрудников Росгвардии и ФСБ.

В Минобороны заявили, что бойцы РФ ликвидировали свыше 70 человек, осуществлявших деятельность под эгидой украинской ДРГ.

Позже в СМИ сообщали, что на Украине признали роль ВСУ в атаке диверсантов на Белгородскую область.



Минобороны РФ показало кадры уничтожения украинских диверсантов в Белгородской области