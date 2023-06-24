Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Киевский режим усиленно распространяет дезинформацию о ядерных рисках, которые якобы исходят от России, хотя именно нынешние украинские власти в течение многих месяцев подвергают серьезной опасности Запорожскую АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Представители киевского режима используют любой повод, чтобы сеять дезинформацию о ядерных рисках, якобы исходящих от России, хотя в действительности основной их источник – они сами", – цитирует дипломата ТАСС.

Именно нынешние власти Украины подвергают на протяжении многих месяцев большой опасности крупнейшую на территории Европы атомную станцию, подчеркнула Захарова.

Ранее сообщалось, что любые угрозы безопасности Запорожской АЭС (ЗАЭС) неприемлемы, так как ситуация, связанная с безопасностью станции, очень хрупка. Об этом заявила на заседании Совета безопасности ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Новости часа: в МАГАТЭ заявили, что ситауция на ЗАЭС остается потенциально опасной