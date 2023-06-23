Замгенсека ООН назвала любые угрозы безопасности ЗАЭС неприемлемыми

Фото: министерство обороны РФ

Любые угрозы безопаности Запорожской АЭС (ЗАЭС) неприемлемы, так как ситуация, связанная с безопасностью станции, очень хрупка, заявила на заседании Совета безопасности ООН замгенсека организации по политическим вопросам Розмари ДиКарло.

Как отмечало Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), в ЗАЭС планируется вновь начать закачивать воду, которая все еще будет доступна даже несмотря на потерю воды в Каховском водохранилище.

"Так или иначе, ситуация с безопасностью на станции крайне хрупкая. Любые угрозы станции и другой уязвимой инфраструктуре опасны и неприемлемы", – передает ее слова РИА Новости.

Ранее Россия уведомила МАГАТЭ, что распределитель Запорожской ТЭС подвергся атаке дронов-камикадзе 8 и 9 июня.

Позже в агентстве заявляли, что ЗАЭС по-прежнему может осуществлять забор воды для охлаждения из Каховского водохранилища.

Отмечалось, что запасов воды в канале Запорожской ТЭС и в большом пруду-охладителе возле ЗАЭС хватит для охлаждения на несколько месяцев.

Глава агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что Запорожская ТЭС играет важную роль в обеспечении ядерной и физической безопасности ЗАЭС, которая находится в нескольких километрах.



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