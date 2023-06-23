Рябков назвал слова Зеленского по ЗАЭС очередной попыткой очернить Россию

Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Россия якобы готовит теракт на Запорожской АЭС, являются очередной попыткой очернить РФ и прикрыть собственные преступные террористические действия, сообщил ТАСС замглавы российского МИД Сергей Рябков.

По его словам, таким образом украинский лидер хочет приписать Москве несуществующие намерения и одновременно прикрыть свои действия, которые представляют собой серьезную угрозу для экологии, для защиты населения обширных территорий от потенциального тяжелого инцидента.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на заявление президента Украины о готовящейся Россией провокации на Запорожской АЭС, назвав это ложью.

Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что РФ якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине.

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