Фото: пресс-служба УНМ ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут предпринять попытку ядерной катастрофы на Запорожской АЭС. Об этом заявил отставной разведчик США Скотт Риттер в интервью, опубликованном на YouTube-канале.

Бывший военнослужащий считает, что президент Украины Владимир Зеленский может устроить ядерную катастрофу на станции из-за неудач собственной армии в зоне боевых действий. Риттер уверен, что украинский лидер думает о подобной попытке как о возможности изменить ход вооруженного конфликта.

В случае катастрофы, считает экс-военный, Киев обвинит в произошедшем Москву. Угрозу того, что подобное произойдет, он назвал реальной.

Ранее Зеленский в интервью американскому телеканалу NBC News заявил, что РФ якобы планирует совершить теракт на Запорожской АЭС, так как она не заинтересована в безопасности на Украине. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова украинского лидера, назвал их ложью.



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