14:35Происшествия
Российская система ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью
Фото: mil.ru
Российская система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.
Попытка Киева ударить по региону произошла в 13:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.
"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Днем 13 августа Минобороны РФ также информировало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. В результате этого никто не пострадал, разрушений не выявили.
Помимо этого, российская система ПВО сбила дрон ВСУ Курской область. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.
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