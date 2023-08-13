Российская система ПВО сбила еще один украинский дрон над Белгородской областью

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Российская система противовоздушной обороны сбила еще один беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины над Белгородской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Попытка Киева ударить по региону произошла в 13:30 по московскому времени, уточнили в ведомстве.

"Российскими средствами ПВО беспилотный летательный аппарат обнаружен и уничтожен над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Днем 13 августа Минобороны РФ также информировало об уничтожении украинского беспилотника над территорией Белгородской области. В результате этого никто не пострадал, разрушений не выявили.

Помимо этого, российская система ПВО сбила дрон ВСУ Курской область. Пострадавших и разрушений не зафиксировали.