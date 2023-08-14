Система ПВО сбила два беспилотника в Белгородской области

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В районе села Пушкарного Белгородской области российская система ПВО сбила две воздушные цели, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, оперативные службы были оповещены о произошедшем и уже уточняют последствия на земле.

"По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", – отметил он.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что 13 августа примерно в 11:00 была отражена атака беспилотника в Белгородской области, еще один дрон был сбит в районе Курской области.

В 13:30 над Белгородской областью был сбит еще один украинский дрон. В результате ни пострадавших, ни разрушений не было. Примерно в 22:00 ведомство вновь отчиталось, сообщив о третьем сбитом за день украинском беспилотнике над регионом.

Гладков отмечал, что один из домов в Белгороде все же получил повреждения. Это, согласно предварительной версии, стало результатом атаки беспилотника.



Еще один украинский беспилотник сбили над Белгородской областью