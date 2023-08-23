МО РФ заявило, что группировка "Запад" вела наступление на купянском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение на купянском направлении. Это следует из ежедневной сводки Минобороны, опубликованной в телеграм-канале ведомства.

Также ВС РФ ликвидировали радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей Украины П-18 в районе Запорожья. Помимо этого, российские войска уничтожили два пункта управления ВСУ в ДНР.

В сводке Минобороны РФ сообщили, что с помощью оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии российской армии был нанесен удар по живой силе и военной технике ВСУ в 143 районах.

При этом в населенных пунктах Серебрянка и Дроновка, которые расположены в ДНР, были уничтожены два пункта управления 67-й механизированной и 81-й аэромобильной бригад ВСУ, добавил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее российская армия нанесла удар по командно-наблюдательному пункту украинских войск в Запорожской области.

Авиация РФ нанесла ракетный удар по позициям ВСУ на краснолиманском направлении