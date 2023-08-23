Минобороны подтвердило попытку террористической атаки киевского режима на Москву

В Минобороны РФ подтвердили попытку террористической атаки киевского режима на Москву 23 августа. Ранее в аэропортах столицы вводили ограничения на прием и отправку самолетов, два борта направили на запасные аэродромы. В данный момент все работает штатно, заявили в Росавиации.

В администрации Химок рассказали о последствиях ночной атаки беспилотника. Пострадавших нет. В данный момент проводят опись повреждений, там обрушился угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько жилых зданий, также продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

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