Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют 26–28 августа

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Происшествия

Минобороны подтвердило попытку террористической атаки киевского режима на Москву

Минобороны подтвердило попытку террористической атаки киевского режима на Москву

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В Минобороны РФ подтвердили попытку террористической атаки киевского режима на Москву 23 августа. Ранее в аэропортах столицы вводили ограничения на прием и отправку самолетов, два борта направили на запасные аэродромы. В данный момент все работает штатно, заявили в Росавиации.

В администрации Химок рассказали о последствиях ночной атаки беспилотника. Пострадавших нет. В данный момент проводят опись повреждений, там обрушился угол второго этажа частного дома в квартале Старбеево. Осколочные повреждения получили несколько жилых зданий, также продуктовый магазин и ангар со стройматериалами.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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