В Раде заявили, что Залужный согласился на должность посла в Великобритании

Фото: Ukrainian Presidential Press Office via AP

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный согласился уехать послом в Великобританию. Об этом депутат Верховной рады Евгений Шевченко сказал в интервью директору украинского Института глобальных стратегий Вадиму Карасеву, передает ТАСС.

"Скорее всего, он туда и поедет, а мы знаем, что люди, которые отправлялись послами, – это политическая пенсия, назад уже никто никогда не возвращался, такая традиция на Украине", – подчеркнул он.

По информации Шевченко, Залужного могут отправить в отставку в ближайшие дни, примерно 8 февраля, "плюс-минус пару дней".

Если главком не уедет в Великобританию, то после отставки у него высокие шансы добиться успеха в политике, считает депутат, но если уедет, то его "как политика больше нет".

Указ президента Украины Владимира Зеленского об увольнении главкома ВСУ должен был быть подписан к концу прошлой недели, с 29 января по 4 февраля, рассказывали западные СМИ. При этом Залужный все еще исполняет свои обязанности, официального объявления об увольнении не было.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.

Главком ВСУ Залужный может стать фигурантом дела о потере юга Украины