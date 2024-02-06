Депутат Рады признался, что вместе с Залужным хотят уволить всех его заместителей

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Украинский лидер Владимир Зеленский планирует уволить всех заместителей главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на телеграм-канал депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По его словам, кандидатами, которых президент Украины планирует отправить в отставку, станут Евгений Мойсюк, Михаил Забродский и Николай Балан.

Так, Мойсюк, который является заместителем главкома ВСУ, был обвинен в обстрелах Донбасса, из-за которых погибли и пострадали более 100 человек, поэтому в августе прошлого года его объявили в розыск в России.

Забродский принимал участие в силовой операции Киева в Донбассе, а в 2017–2019 годах был командующим десантно-штурмовыми войсками Украины. Балан до 2022 года являлся командующим Национальной гвардией Украины.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Кучеренко негативно отозвался о высказывании украинского лидера Владимира Зеленского, указавшего на необходимость "перезагрузки" властей в связи со сменой некоторых лиц, которые находятся в руководстве страны. В связи с этим Кучеренко подчеркнул, что "перезагрузить" нужно сперва самого президента Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко 29 января сообщил, что Залужному объявили об отставке с поста главкома. Минобороны Украины опровергло эту информацию.

По версии издания Politika, Зеленский планирует обвинить главнокомандующего ВСУ в крушении самолета Ил-76 в Белгородской области.



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